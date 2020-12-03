Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк Анна їде від матері в розкішну квартиру в Москві

Як повідомляє Politeka.net, про це дівчина розповіла у себе в Instagram. Красуня опублікувала серію сторіс, в яких розповіла про переїзд і показала новеньку квартиру, яка ще не повністю обставлена. Анна розповіла, що в квартиру поки що привезли не всі меблі, але основна частина обробки вже готова.

Відзначається, що Анна переїде в квартиру з підмосковного будинку, де вона жила з сім'єю матері, яка хворіє на рак. За словами дівчини, їй не терпиться заселитися, хоч і нема на чому поки спати.

Крім цього, нещодавно дівчина розговорилася в мережі зі своїми шанувальниками. Вона опублікувала пост і заговорила про свою матір.

"Вчора було прекрасне свято, день всіх Мам. Навіть не знаю чому, але я не змогла написати в наміченому пості ні слова", - зізналася Анна у себе в Instagram, зазначивши, що зараз її мама важко хворіє, але, незважаючи на це, вона зможе перемогти в цій боротьбі.

Як відомо, Анастасія Заворотнюк перестала працювати влітку 2019 року. Сім'я повідомила, що актриса проходить курс лікування. Відтоді Заворотнюк не показувалася на публіці.

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