46-річний фігурист Ілля Авербух образився, що його називають "свахою" через роман Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова
Про це пишуть РИА Новости.
Як відомо, за багаторічну історію шоу "Льодовиковий період" між учасниками були романи.
Але сам Ілля Авербух не згоден з тим, що саме лід сприяє налагодженню виключно особистих відносин між зірками шоу-бізнесу і спортсменами.
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"Зараз десятий ювілейний сезон "Льодовикового періоду", але були ще проекти" лід і полум'я"," Болеро"," Танцюй " — ну так, дві-три історії, і то непідтверджені і не закінчилися ніякими відносинами, траплялися. Але це відбувається і на знімальних майданчиках фільмів та інших проектів. Мені сумно, тому що такої мети взагалі немає... Але ось якась дубина написала:"Авербух у нас тепер сваха", - обурився відомий російський фігурист.
Також Ілля Авербух при спілкуванні з журналістами торкнувся відносин Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова, які також зав'язалися на льоду.
"Назвіть мені хоч одну пару, яка реально після "Льодовикового періоду" стала жити разом, крім Насті і Петі, які познайомилися знову ж таки не в моєму проекті", - додав він у коментарі.
Раніше ми вже розповідали, що Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, але близькі захищають її від зайвої уваги з боку журналістів.
Більш того, через важку хворобу сильно змінилася зовнішність зірки "моєї прекрасної няні", але актриса продовжує проходити реабілітацію.
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