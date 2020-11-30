Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк вміє приємно дивувати своїх шанувальників

Відверта публікація з'явилася в особистому мікроблозі Анни Заворотнюк в Instagram.

Так, дівчина вирішила до Дня матері вирішила присвятити пост своїй мамі Анастасії, яка продовжує боротися з онкологією.

Таким чином, Анна Заворотнюк вперше за довгий час розповіла про стан здоров'я зірки "моєї прекрасної няні".

"...Хочу сказати, що в житті кожного мама це найважливіша і рідна людина. Зараз моя мама важко хвора, але ми переможемо все погане, я впевнена в цьому. Вчора чомусь було особливо боляче від того, що відбувається. Моя Мама, не тільки найпрекрасніша і найрозумніша жінка, але ще і справжній боєць і впорається з усім. Хочу щоб вона завжди була поруч. Здоров'я вам і вашим батькам", - написала вона в своєму Instagram.

Відверту публікацію Анна Заворотнюк супроводила знімком, на якому вона блищить в ефектній білій сукні, спокусливих панчохах і капелюшку.

Шанувальники в коментарях подякували Анну за відвертість і підтримали онкохвору Анастасію Заворотнюк.

"Дай Бог Настусі здоров'я"," Ганнуся, все обов'язково налагодиться"," якнайшвидшого одужання, ми дуже любимо і чекаємо Анастасію, це всього лише випробування, все пройде", " Анют, все буде добре, ось побачиш. Ми всі з вами", "Ганнуся у тебе чудова мама, вона обов'язково поправитися, все Буде Добре", "Ганнуся, ви обов'язково впораєтеся. Тільки вірте, ваша мама дуже добра, розумна, красива жінка, вона переможе всі негаразди, а коли поруч такі чудові люди як ви, просто не можна не перемогти. Ми з вами, ми за вас, не втрачайте надії", "Дай боже, все Буде Добре, ми всі чекаємо і віримо", "Шикарнная яка", "Анастасія-Красуня і розумниця, чекаю її одужання дуже", - написали вони в Instagram.

Раніше ми розповідали, що Анна Заворотнюк втекла із заміського особняка і похвалилася своєю квартирою в Москві.

Дочка онкохворої "моєї прекрасної няні" самостійно вибирала дизайн інтер'єру і віддала перевагу світлим відтінкам, щоб в будинку було більше візуального простору.

Анна Заворотнюк встигла купити телевізор, Пральні машини, але великі меблі поки доведеться почекати, тому вона не може ще відзначити новосілля в квартирі.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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