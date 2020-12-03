Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк Анна уезжает от матери в роскошную квартиру в Москве

Как сообщает Politeka.net, об этом девушка рассказала у себя в Инстаграм. Красотка опубликовала серию сторис, в которых рассказала о переезде и показала новенькую квартиру, которая еще не полностью обставлена. Анна рассказала, что в квартиру пока что привезли не всю мебель, но основная часть отделки уже готова.

Отмечается, что Анна переедет в квартиру из подмосковного дома, где она жила с семьей матери, болеющей раком. По словам девушки, ей не терпится заселиться, хоть и не на чем пока спать.

Кроме этого, недавно девушка разоткровенничалась в сети со своими поклонниками. Она опубликовала пост и заговорила о своей матери.

«Вчера был прекрасный праздник, день всех Мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова», - призналась Анна у себя в Инстаграм, отметив, что сейчас ее мама тяжело болеет, но, несмотря на это, она сможет победить в этой борьбе.

Как известно, Анастасия Заворотнюк перестала работать летом 2019 года. Семья сообщила, что актриса проходит курс лечения. С тех пор Заворотнюк не показывалась на публике.

Напомним, что обиженный Авербух раскрыл правду о романе Заворотнюк с известным фигуристом: "Дубина какая-то".

Как сообщала Politeka, борющаяся с раком Заворотнюк у новогодней елки и в шубе вызвала фурор: "Вот так и живем...".

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время разоткровенничалась о состоянии мамы: "Дай Бог...".