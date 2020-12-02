У мережі активно обговорюють новорічні знімки відомої актриси Анастасії Заворотнюк

Як пише Politeka.net, у фанатських спільнотах "Instagram" з'явилися архівні фото зірки серіалу "Моя прекрасна няня", на яких вона постала біля прикрашеної ялинки в різних нарядах. Так для одного з них Анастасія позувала в чорній шубі і високою хутряною шапкою. Актриса гордо подбоченілась поруч з каміном, тримаючи в руці подарунок в червоній упаковці.

Для іншого фото Заворотнюк позувала явно не вдома, а на світському заході. Вона вбралася в білий кожушок, прикрашений хутром, рожевий топ з відвертим декольте і сірій спідниці. Ще один атмосферний кадр зірка зробила на ковзанці - вже в іншій шубі і шапці.

Користувачі соцмережі почали обговорювати зовнішній вигляд і стан здоров'я Анастасії Заворотнюк в коментарях:

"Красиві фотографії, відразу замислююся що надіти на Новий рік"; " а посмішка, як завжди, на мільйон$🌷"; " яка грунтовна жінка😍 😍 😍"; " ось так і живемо, не знаючи коли наш шлях обірветься... коли обірветься шлях наших рідних людей. Слава Богу, що Анастасія жива, добре що близькі можуть бачити її, тримати за руку. Яке це щастя... улюблені поруч. Як хотілося зрозуміти це вчасно, не спізнюватися"; " з таким діагнозом люди довго не живуть, чи бажаєте ви здоров'я чи ні... Настя давай або Туди або дай про себе звісточку, люди переживають".

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