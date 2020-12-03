Російська співачка Наташа Корольова після скандалів зі зрадами чоловіка вирішила виїхати з Москви

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка зізналася, що полетіла в Африку.

"Визнання! Я вирішила провести експеримент-кинути все, і виїхати з Москви на острів. Одна, без всіх, без цивілізації - і пожити в племені аборигенів. Спробувати вижити в дикій природі, щоб обнулитися і очиститися від важкого вантажу 2020 року, щоб знайти нові смисли, знайти нові сили жити і любити це життя", - розповіла співачка.

За її словами, в Африці вона зможе побути далеко від помилкових цінностей, скандалів і зрад «друзів».

"Цей рік сильно вдарив по мені і моїй родині. Він влаштував перевірку моїм відносинам з чоловіком, моїм вірі і силі духу", - розговорилася зірка, додавши, що не хоче запам'ятати 2020 рік саме таким, тому зважилася на перезавантаження.

У коментарях Наташу підтримали шанувальники. Не обійшлося і без критики.

"А після обнулення)) куди?)", "Правильно, від одного Тарзана до декількох. Нехай він тепер переживає", "Занзібар! Масаї люблять багатих дам", "у багатих свої примхи", "хвіст пістолетом Наталі, все проходить, пройде і це!", "Наталочка, дійсно цей рік для багатьох сімей, став переломний але ми тримаємося!",- пишуть люди.

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