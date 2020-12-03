Российская певица Наташа Королева после скандалов с изменами мужа решила уехать из Москвы

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица призналась, что улетела в Африку.

«Признание! Я решила провести эксперимент — бросить всё, и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь», - рассказала певица.

По ее словам, в Африке она сможет побыть вдали от ложных ценностей, скандалов и предательств «друзей».

«Этот год сильно ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа», - разоткровенничалась звезда, добавив, что не хочет запомнить 2020 год именно таким, поэтому решилась на перезагрузку.

В комментариях Наташу поддержали поклонники. Не обошлось и без критики.

«А после обнуления)) куда?)», «Правильно, от одного Тарзана к нескольким. Пусть Он теперь переживает)», «Занзибар! Масаи любят богатых дам», «у богатых свои причуды», «Хвост пистолетом Натали, все проходит, пройдёт и это!», «Наташенька, действительно этот год для многих семей, стал переломный но мы держимся!», - пишут люди.

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