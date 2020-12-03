Український бодібілдер Юрій Толочко, який зараз живе в Казахстані, зв'язав себе узами шлюбу з жінкою-лялькою

Щасливий наречений ділиться кадрами розкішного весілля у своєму мікоблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Спочатку Юрій хотів провести торжество в Таїланді, проте через карантин довелося відзначати цю радісну подію вдома.

Гумова наречена на ім'я Марго була в білому весільному платті та довгій фаті, а наречений в чорному костюмі й краватці-метелику. Церемонія пройшла в ресторані в кращих традиціях: з каблучками, першим танцем, тортом, шампанським і всім іншим.

"Це сталося. Продовження буде", - підписав кадри Толочко.

Відомо, що Юрій до весілля ходив з лялькою на побачення. Потім купив їй машину. Також він веде Instagram-сторінку Марго.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене: більшість щиро привітали епатажного спортсмена, але знайшлися й ті, які не зрозуміли сенсу того, що відбувається. Особливо насмішили коментарі з побажаннями мати "побільше діточок".

"Пощастило Юрик тобі з дружиною.. голова ніколи у неї не буде боліти.. втомлюватися не буде. Та й взагалі розлучення ніколи не попросить.. Супер! Вітаю Вас з весіллям 👍 🌹 🌹 🌹"

"Юрій + Марго Я вас вітаю. Ви дуже красива пара. ❤️"

"деградація народу👎"

"Людство з глузду з'їхало..."

"тепер Юрик, сімейний хлопець🎉 🙂 👏мозок ніхто виносити не буде, повна ідилія у молодих"

"Це пі***ц... Юрій ви здається хворі"

"А де рідня нареченої😆" - "їх ще не накачали🤣"

"Коли будуть діти??? 🤭🤣"

"Побільше дітей"

"Бажаю любити один одного до труни і красивих діточок"

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