Украинский бодибилдер Юрий Толочко, который сейчас живет в Казахстане, связал себя узами брака с женщиной-куклой

Счастливый жених делится кадрами роскошной свадьбы в своем микоблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Изначально Юрий хотел провести торжество в Таиланде, однако из-за карантина пришлось отмечать это радостное событие дома.

Резиновая невеста по имени Марго была в белом свадебном платье и длинной фате, а жених в черном костюме и галстуке-бабочке. Церемония прошла в ресторане в лучших традициях: с кольцами, первым танцем, тортом, шампанским и всем прочим.

"Это случилось. Продолжение следует", - подписал кадры Толочко.

Известно, что Юрий до свадьбы ходил с куклой на свидания. Потом купил ей машину. Также он ведет Instagram-страницу Марго.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное: большинство искренне поздравили эпатажного спортсмена, но нашлись и те, которые не поняли смысла происходящего. Особенно насмешили комментарии с пожеланиями иметь "побольше детишек".

"Повезло Юрик тебе с женой.. голова никогда у нее не будет болеть.. уставать не будет. Да и вообще развода никогда не попросит.. Супер! Поздравляю вас со свадьбой👍🌹🌹🌹"

"Юрий+Марго я вас поздравляю. Вы очень красивая пара. ❤️"

"деградация народа👎"

"Человечество с ума сошло..."

"теперь Юрик, семейный парень🎉🙂👏мозг никто выносить не будет, полная идилия у молодых"

"Это пи***ц.. юрий вы кажись больны"

"А где родня невесты😆" - "их еще не накачали🤣"

"Когда будут дети??? 🤭🤣"

"Побольше детей"

"Желаю любить друг друга до гроба и красивых детишек"

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