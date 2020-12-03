Украинский бодибилдер Юрий Толочко, который сейчас живет в Казахстане, связал себя узами брака с женщиной-куклой
Счастливый жених делится кадрами роскошной свадьбы в своем микоблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Изначально Юрий хотел провести торжество в Таиланде, однако из-за карантина пришлось отмечать это радостное событие дома.
Резиновая невеста по имени Марго была в белом свадебном платье и длинной фате, а жених в черном костюме и галстуке-бабочке. Церемония прошла в ресторане в лучших традициях: с кольцами, первым танцем, тортом, шампанским и всем прочим.
"Это случилось. Продолжение следует", - подписал кадры Толочко.
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Известно, что Юрий до свадьбы ходил с куклой на свидания. Потом купил ей машину. Также он ведет Instagram-страницу Марго.
Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное: большинство искренне поздравили эпатажного спортсмена, но нашлись и те, которые не поняли смысла происходящего. Особенно насмешили комментарии с пожеланиями иметь "побольше детишек".
"Повезло Юрик тебе с женой.. голова никогда у нее не будет болеть.. уставать не будет. Да и вообще развода никогда не попросит.. Супер! Поздравляю вас со свадьбой👍🌹🌹🌹"
"Юрий+Марго я вас поздравляю. Вы очень красивая пара. ❤️"
"деградация народа👎"
"Человечество с ума сошло..."
"теперь Юрик, семейный парень🎉🙂👏мозг никто выносить не будет, полная идилия у молодых"
"Это пи***ц.. юрий вы кажись больны"
"А где родня невесты😆" - "их еще не накачали🤣"
"Когда будут дети??? 🤭🤣"
"Побольше детей"
"Желаю любить друг друга до гроба и красивых детишек"
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