Український футболіст, екс-учасник шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Сергій Мельник пожартував щодо фіналу танцювального проекту

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Мельник опублікував фото, на якому стояв з кубком переможця шоу в руках. Чоловік щиро посміхався і радів своїй витівці.

"Ну раз вже кубок в цьому році такий живий і перехідний, то там і до 3-4 місця теж недалеко))) малий КіВіН в золотому знайшов свого господаря. @adelina.deli у нас є привід відсвяткувати. Поки ніхто не бачить", - пожартував футболіст.

У коментарях його бурхливо підтримали шанувальники.

"Сергійко. Обожнюю", «от краще б ви його забрали з Аделіною", "Ви з Делі зробили цей сезон. Фінал не вразив, не додивилася, заснула», «краще б ви його забрали, ви теж навчилися танцювати з нуля і дуже красиво танцювали, і були гідні фіналу і кубка переможця», «коли ви з Аделіною пішли, я більше шоу не дивилася)», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, переможцем проекту стала Санта Дімопулос, яка відмовилася від кубка і подарувала його Юлії Саніній. Та, в свою чергу, теж не взяла нагороду, запропонувавши віддати її на благодійність.

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