Українська танцівниця, модель і учасниця шоу "Танці з зірками" Аделіна Делі в черговий раз вразила соцмережі своєю екстравагантною зовнішністю

Як передає Politeka, в перший раз про дівчину заговорили після того, як вона стала учасницею балету відомої співачки Насті Каменських.

Позаторік дівчина стала учасницею популярного шоу "Танці з зірками" в парі з репером з Білорусі Серьогою.

А вже в 2020 році гаряча Мулатка почала виступати з колишнім учасником шоу "Холостяк", футболістом Сергієм Мельником.

Сьогодні дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram ряд фото і відео, на яких вона постала перед шанувальниками в різних образах.

Судячи з усього, знаменитість готвится до чергового виступу на шоу і по черзі приміряє різну одежу: і сувору бальну і досить-таки відверту для латиноамериканських танців.

"Як створювалися образи", - підписала кадри Аделіна.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Adelina Deli (@adelina.deli)

Фанати численними лайками хвалять Делі за природну грацію, незвичайну красу і чуттєвість.

Раніше ми повідомляли, що Аделіна Делі показала Гарячий кадр з нової фотосесії. На фото танцівниця в яскравому костюмі, що не приховує високих грудей і спокусливих стегон 18-річної дівчини.

Фолловери гідно оцінили зовнішність своєї улюблениці, про що написали в коментарях до посту.

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