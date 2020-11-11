Український футболіст, зірка "Танців з зірками" Сергій Мельник розповів про роман з Анною Різатдіновою і нарвався на жорстку критику
Як передає Politeka.net, на одній зі сторінок в Instagram стали бурхливо обговорювати роман спортсменів, про який вони заявили під час прямого ефіру шоу.
Нагадаємо, що Анна і Сергій зізналися, що почали зустрічатися після того, як разом вийшли на паркет. Зараз їхні стосунки розвиваються.
У соцмережах жорстко розкритикували пару. Більшість шанувальників вважають, що роман зірок - це піар хід. Втім, є й ті, хто повірив у відносини між ними. При цьому Ганні порадили триматися подалі від Мельника. Гімнастку попередили про небезпеку, зазначивши, що Мельник занадто часто змінює жінок і є тусовщиком.
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"Ось прям не раджу. Ганнуся гідна хлопця трохи краще", "піар хід і не більше", "чого не зробиш заради рейтингу шоу", «чергова маячня від 1+1», "спритний хід перед голосуванням!", "Який він знаменитий футболіст, він тусовщик і весь час хоче для себе слави, хто його хоч просунув на це шоу», "взаємовигідні відносини. Не більше", "Немає між ними хімії, історія на 1 раз для шоу. Як і у Тіни з Баланом", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Сергій Мельник закрутив пристрасний роман з улюбленицею Ями Різатдіновою, подробиці.
Як повідомляла Politeka, роман спалахнув на "Танцях з зірками", закохані більше не приховують почуттів:"заради неї я готовий рвати всіх".
Також Politeka писала, що "холостячка" Ксенія Мішина поплатилася за витівку на «Танцях з зірками», мережа кипить: «стерво ще те».