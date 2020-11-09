Український футболіст, екс-учасник шоу "Холостяк" і нинішній учасник шоу "Танці з зірками" зізнався, що знайшов "ту саму"

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів у прямому ефірі проекту. В 11 ефірі всі учасники шоу повинні були танцювати з членами своєї сім'ї, проте у Сергія не знайшлося родичів, які могли б допомогти йому на проекті. На допомогу прийшла олімпійська чемпіонка, фіналістка минулого сезону "Танців" Анна Різатдінова, яка була улюбленицею Влада Ями.

"І це не випадково, адже між ними зародилися романтичні стосунки", - підписали відео на офіційній сторінці шоу в Instagram.

Варто відзначити, що Різатдінова танцювала з Мельником під час ефіру тріо. Як розповідають Мельник і Різатдінова, саме тоді між ними спалахнули почуття. За словами "холостяка", він відчуває, що Анна – це саме та дівчина, яку він так довго шукав.

Втім, не всі глядачі повірили в історію кохання. Шанувальники поділилися на тих, хто вітав Сергія, і тих, хто називав те, що відбувається піаром.

"Висмоктані з пальця" сюжети і "притягнуті за вуха" відносини", "ця пара шикарна, ідеальна, розкішна", "я б теж в такого чоловіка закохалася", "так Сергій більше не холостяк?", "Чого не зробиш, щоб привернути до себе увагу глядача. Кому-кому, а цій парочці точно не вірю", - пишуть люди.

Нагадаємо, що відбувається між Аделіною Делі і Мельником на «Танцях з зірками»: "заліз у твоє сердечко".

Як повідомляла Politeka, як закінчився 11 випуск "Танців з зірками" і хто потрапив до чвертьфіналу: «це була казка».

Також Politeka писала, як виглядають найсильніші пари "Танців з зірками", захоплюючі кадри:"дуже гаряче".