Украинский футболист, экс-участник шоу «Холостяк» и «Танці з зірками» Сергей Мельник пошутил насчет финала танцевального проекта

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Мельник опубликовал фото, на котором стоял с кубком победителя шоу в руках. Мужчина искренне улыбался и радовался своей выходке.

«Ну раз уж кубок в этом году такой живой и переходной, то там и до 3-4 места тоже недалеко))) малый КиВиН в золотом нашёл своего хозяина. @adelina.deli у нас есть повод отпраздновать. Пока никто не видит», - пошутил футболист.

В комментариях его бурно поддержали поклонники.

«Серёжа. Обожаю», «Вот лучше бы вы его забрали с Аделиной», «Вы с Дели сделали этот сезон. Финал не впечатлил, не досмотрела, уснула», «Лучше бы Вы его забрали, вы тоже научились танцевать с нуля и очень красиво танцевали, и были достойны финала и кубка победителя», «Когда вы с Аделиной ушли, я больше шоу не смотрела)», - пишут пользователи сети.

Как известно, победителем проекта стала Санта Димопулос, которая отказалась от кубка и подарила его Юлии Саниной. Та, в свою очередь, тоже не взяла награду, предложив отдать ее на благотворительность.

Напомним, что Сергей Мельник закрутил страстный роман с любимицей Ямы из "Танців з зірками": "Больше не холостяк".

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