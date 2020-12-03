Ведучий популярної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров під час поїздки в Китай зважився на відчайдушний вчинок

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів у себе в Instagram, опублікувавши серію фото з експедиції. Одне з фото було зроблено на кордоні Китаю з Північною Кореєю. За словами ведучого, в цьому регіоні до них з оператором була пильна увага.

"Запам'ятай, ти-власник пивзаводу. Веди себе відповідно. Ми - твій обслуговуючий персонал. Ти приїхав шукати рецепти крафтового пива, хочеш робити його на шишках і на женьшені. Це знімає твій технолог на камеру, щоб потім працювати над рецептами", - озвучив мені «легенду» місцевий гід», - поділився кумедною історією Дмитро.

Говорити про те, що він журналіст в цьому регіоні було небезпечно, тому Комаров пішов на зухвалий обман. Щоб відповідати статусу власника пивзаводу, йому порадили поводитися нахабно і впевнено, як мільйонер. Комаров також зізнався, що зараз він теж знаходиться на зйомках.

Наталя Могилевська не стримала емоцій, написавши під постом колеги: "тепер ясно де ти!".

У коментарях телеведучому залишили масу приємних слів.

"Ти божевільний", "як же я хочу знову з тобою в подорож", "Діма, спасибі вам, будемо молитися за вас!", "Це скільки ж сміливості потрібно мати, щоб вирішуватися на такі авантюри! Браво!", "Люблю ваші програми", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров зізнався, що зробило його щасливим у новій подорожі: "пізно ввечері я...".

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