Ведучий популярної передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров покатався на верблюдах і поділився досвідом збору кізяків під час своєї чергової незвичайної подорожі

Комаров поділився новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net. У ньому він розповів про подорож у внутрішню Монголію і поділився атмосферними фото звідти.

"Пізно ввечері я зібрав два відра верблюжих кізяків і заніс в юрту. На вулиці холоділо, було вже приблизно мінус 45 ... Ми з Саней замоталися в шкури, ганчірки і ковдри. І заснули. Треба було виспатися і встати годин о 5-6 ранку, щоб готувати верблюдів до головного зимового свята року - фестивалю Наадам", - розповів про свої пригоди Комаров.

Він уточнив, що верблюжі кизяки місцеві використовують в якості дров. За його словами, їм з товаришем довелося спати в юртах, де вночі в п'ятдесятиградусний мороз ставало нестерпно холодно.

"Не знаю, мерзли б ми до ранку чи ні, але господиня будинку мабуть знала, що нам холодно. Я почув скрипучі кроки по снігу. Двері юрти відчинилися і зайшла наша рятівниця з відром верблюжих какашок", - додав ведучий, уточнивши, як їм вдалося не замерзнути на смерть.

При цьому Комаров впевнений, що жоден п'ятизірковий готель не здатний подарувати такого сну, як в добре прогрітій юрті.

"Висновок. Щастя можуть подарувати навіть верблюжі кизяки, якщо опиняються в твоїй печі вчасно", - підсумував ведучий.

На опублікованих ним знімках Комаров показав, як їздив на верблюдах, проводив час в юртах і спілкувався з місцевими.

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