Ведущий популярной программы «Світ навиворіт» Дмитрий Комаров во время поездки в Китай решился на отчаянный поступок

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал у себя в Инстаграм, опубликовав серию фото с экспедиции. Одно из фото было сделано на границе Китая с Северной Кореей. По словам ведущего, в этом регионе к ним с оператором было пристальное внимание.

«Запомни, ты – владелец пивзавода. Веди себя соответственно. Мы – твой обслуживающий персонал. Ты приехал искать рецепты крафтового пива, хочешь делать его на шишках и на женьшене. Это снимает твой технолог на камеру, чтобы потом работать над рецептами», - озвучил мне «легенду» местный гид», - поделился забавной историей Дмитрий.

Говорить о том, что он журналист в этом регионе было опасно, поэтому Комаров пошел на дерзкий обман. Чтобы соответствовать статусу владельца пивзавода, ему посоветовали вести себя нагло и уверенно, как миллионер. Комаров также признался, что сейчас он тоже находится на съемках.

Наталья Могилевская не сдержала эмоций, написав под постом коллеги: «Теперь ясно где ты!».

В комментариях телеведущему оставили массу приятных слов.

«Ты сумасшедший», «Как же я хочу снова с тобой в путешествие», «Дима, спасибо вам, будем молиться за вас!», «Это сколько же смелости нужно иметь, чтобы решаться на такие авантюры! Браво!», «Люблю Ваши программы», - пишут люди.

Напомним, что Дмитрий Комаров признался, что сделало его счастливым в новом путешествии: "Поздно вечером я...".

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