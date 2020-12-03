Зарплати збільшаться приблизно на 12,1%, але частину підвищення "з'їсть" інфляція

Так як з 1 грудня підвищився прожитковий мінімум, то виростуть і виплати, які до нього прив'язані. Зокрема, зарплати бюджетників. Про це йдеться в законі «про оплату праці», пише Главком.

Правда, зростання виплат не варто чекати в грудні, воно повинно відбутися з наступного місяця.

Згідно з документом, мінімальний тарифний оклад не може бути нижче підвищеного прожиткового мінімуму. На сьогодні це 2225 грн, але з січня буде не менше 2270 грн.

Залежно від тарифного розряду, буде рости і зарплата, виходячи з коефіцієнта підвищення. Наприклад, 10-й тарифний розряд - 1,82 окладу, а останній, 25-й, це 4,51 окладу.

Наразі мінімальний тарифний оклад становить 2225 грн. Після перерахунку прожиткового мінімуму його повинні підвищити хоча б до 2270 грн. Так, бюджетникам з 10-м тарифним розрядом оклад підвищать з 4049 до 4131.

А ось найбільш високопоставлені чиновники отримуватимуть понад 10 тисяч гривень - від 10 237 грн., якщо бути точніше.

Раніше ми повідомляли, голова Кабміну Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив про те, що в бюджеті-2021 закладено підвищення зарплат медикам.

На ці цілі передбачено 161 млрд гривень.

На 2021 рік виділено на 30 млрд грн більше, ніж у 2020 році, і майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. А за два роки фінансування медичної галузі зросте більш ніж на 60%.

Тим часом, обіцянка уряду підвищити мінімальну зарплату в наступному році - опинилася під великим питанням. Кабмін прийняв рішення про перенесення зростання мінімальної зарплати до 6,5 тис. гривень з липня на грудень 2021. Таким чином, ті, хто отримують менше 6,5 тис. гривень, втрачають дві з половиною тисячі.

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