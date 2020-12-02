Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян здивувала навіть самих звичних шанувальників новим ексцентричним вбранням
Як відомо, зірка не тільки знімається в різних шоу і фотосесіях, а й активно веде свій бізнес, випускаючи, серед іншого і власні лінійки одягу. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Діва показала незвичайне вбрання з нової колекції.
Як розповіла сама Кім, цю колекцію вона випустила з нагоди свого дня народження.
"Кумедний факт ... моя кімната, коли я була маленькою, була вся лавандова, а фіолетовий завжди був для мене таким гарним кольором, тому я хотіла, щоб моя колекція на день народження мала найкрасивішу фіолетову палітру!", - розповіла Кардашьян.
На знімках вона постає в оригінальній сукні, більше схожій на великий шматок тканини, просто обмотаний навколо тіла красуні. Оригінальною деталлю стало те, що на ньому надруковано обличчя самої Кім.
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Тонка тканина щільно облягає фігуру моделі, яка вирішила не надягати під таке плаття нижню білизну. На одному з фото Кім вирішила розпустити наряд і просто прикривається ним, як простирадлом.
Доповнює образ красуні макіяж очей в лавандових тонах.
Шанувальники Кім прийшли в захват від такого ризикованого образу і за годину поставили їй більше 600 тисяч лайків.
Нагадавши, Кім Кардашьян спокусливо витягнулася на носочках в одному купальнику.
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