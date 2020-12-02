Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян здивувала навіть самих звичних шанувальників новим ексцентричним вбранням

Як відомо, зірка не тільки знімається в різних шоу і фотосесіях, а й активно веде свій бізнес, випускаючи, серед іншого і власні лінійки одягу. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Діва показала незвичайне вбрання з нової колекції.

Як розповіла сама Кім, цю колекцію вона випустила з нагоди свого дня народження.

"Кумедний факт ... моя кімната, коли я була маленькою, була вся лавандова, а фіолетовий завжди був для мене таким гарним кольором, тому я хотіла, щоб моя колекція на день народження мала найкрасивішу фіолетову палітру!", - розповіла Кардашьян.

На знімках вона постає в оригінальній сукні, більше схожій на великий шматок тканини, просто обмотаний навколо тіла красуні. Оригінальною деталлю стало те, що на ньому надруковано обличчя самої Кім.

Тонка тканина щільно облягає фігуру моделі, яка вирішила не надягати під таке плаття нижню білизну. На одному з фото Кім вирішила розпустити наряд і просто прикривається ним, як простирадлом.

Доповнює образ красуні макіяж очей в лавандових тонах.

Шанувальники Кім прийшли в захват від такого ризикованого образу і за годину поставили їй більше 600 тисяч лайків.

Нагадавши, Кім Кардашьян спокусливо витягнулася на носочках в одному купальнику.

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