Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян удивила даже самых привычных поклонников новым эксцентричным нарядом
Как известно, звезда не только снимается в различных шоу и фотосессиях, но и активно ведет свой бизнес, выпуская, среди прочего и собственные линейки одежды. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм дива показала необычный наряд из новой коллекции.
Как рассказала сама Ким, эту коллекцию она выпустила по случаю своего дня рождения.
«Забавный факт ... моя комната, когда я была маленькой, была вся лавандовая, а фиолетовый всегда был для меня таким красивым цветом, поэтому я хотела, чтобы моя коллекция на день рождения имела самую красивую фиолетовую палитру!», - рассказала Кардашьян.
На снимках она предстает в оригинальном платье, больше похожем на большой кусок ткани, просто обмотанный вокруг тела красотки. Оригинальной деталью стало то, что на нем напечатано лицо самой Ким.
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Тонкая ткань плотно облегает фигуру модели, которая решила не надевать под такое платье нижнее белье. На одном из фото ким решила распустить наряд и просто прикрывается им, как простыней.
Дополняет образ красотки макияж глаз в лавандовых тонах.
Поклонники Ким пришли в восторг от такого рискованного образа и за час поставили ей больше 600 тысяч лайков.
Напомним, Ким Кардашьян соблазнительно вытянулась на носочках в одном купальнике.
Как сообщала Politeka, разгоряченная Кайли Дженнер в микро-белье померилась формами с Ким Кардашьян: «Одна лучше другой».
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