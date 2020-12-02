Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян удивила даже самых привычных поклонников новым эксцентричным нарядом

Как известно, звезда не только снимается в различных шоу и фотосессиях, но и активно ведет свой бизнес, выпуская, среди прочего и собственные линейки одежды. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм дива показала необычный наряд из новой коллекции.

Как рассказала сама Ким, эту коллекцию она выпустила по случаю своего дня рождения.

«Забавный факт ... моя комната, когда я была маленькой, была вся лавандовая, а фиолетовый всегда был для меня таким красивым цветом, поэтому я хотела, чтобы моя коллекция на день рождения имела самую красивую фиолетовую палитру!», - рассказала Кардашьян.

На снимках она предстает в оригинальном платье, больше похожем на большой кусок ткани, просто обмотанный вокруг тела красотки. Оригинальной деталью стало то, что на нем напечатано лицо самой Ким.

Тонкая ткань плотно облегает фигуру модели, которая решила не надевать под такое платье нижнее белье. На одном из фото ким решила распустить наряд и просто прикрывается им, как простыней.

Дополняет образ красотки макияж глаз в лавандовых тонах.

Поклонники Ким пришли в восторг от такого рискованного образа и за час поставили ей больше 600 тысяч лайков.

Напомним, Ким Кардашьян соблазнительно вытянулась на носочках в одном купальнике.

Как сообщала Politeka, разгоряченная Кайли Дженнер в микро-белье померилась формами с Ким Кардашьян: «Одна лучше другой».

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