Кейт Міддлтон найближчим часом можуть довірити серйозні королівські справи

Про це пише OkMagazine.

Днями герцогиня Кембриджська опублікувала результати дослідження, яке Кейт проводила з метою дізнатися, як локдаун впливає на взаємини в сім'ї.

І в Британії запевняють, що скоро Кейт Міддлтон зможе раз і назавжди "посунути" Меган Маркл і принца Гаррі.

Як запевняє експерт з мови тіла Джудіт Джеймс, скоро Букінгемський палац може довірить дружині принца Вільяма більш важливі королівські справи, якими раніше займалися Маркл і Гаррі.

Кейт Мідллтон, за словами Джеймс, занадто довго була в тіні герцогів Сассекських і була "покірною королівській родині". Зараз дружина принца Вільяма нібито не буде миритися з цими правилами і налаштована раз і назавжди «посунути» герцогів Сассекських.

"Вона ясно дала зрозуміти, що протягом багатьох років її праця нікого не цікавила. Однак тепер вона може взятися за непросту роботу, наприклад, за благодійні організації та боротьбу зі СНІДом», – пояснила Джудіт Джеймс в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали про чутки, що нібито Кейт Міддлтон з дитинства мріяла стати дружиною принца Вільяма.

Однак подруга герцогині спростувала цю інформацію і підкреслила, що Кейт ненавиділа цю теорію, яку озвучувало суспільство.

Насправді Міддлтон з дитинства була копією батька і завжди хотіла піклуватися про всіх людей, тому не можна стверджувати, що Кейт нібито одружилася "за розрахунком" з принцом Вільямом.

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