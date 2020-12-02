Кейт Миддлтон в ближайшее время могут доверить серьезные королевские дела

Об этом пишет OkMagazine.

На днях герцогиня Кембриджская опубликовала результаты исследования, которое Кейт проводила с целью узнать, как локдаун влияет на взаимоотношение в семье.

И в Британии уверяют, что скоро Кейт Миддлтон сможет раз и навсегда "подвинуть" Меган Маркл и принца Гарри.

Как уверяет эксперт по языку тела Джудит Джеймс, скоро Букингемский дворец может доверит жене принца Уильяма более важные королевские дела, которыми ранее занимались Маркл и Гарри.

Кейт Мидллтон, по словам Джеймс, слишком долго была в тени герцогов Сассекских и была «покорной королевской семье». Сейчас жена принца Уильяма якобы не будет мириться с этими правилами и настроена раз и навсегда «подвинуть» герцогов Сассекских.

«Она ясно дала понять, что в течение многих лет ее труд никого не интересовал. Однако теперь она может взяться за непростую работу, например, за благотворительные организации и борьбу со СПИДом», – объяснила Джудит Джеймс в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали о слухах, что якобы Кейт Миддлтон с детства мечтала стать женой принца Уильяма.

Однако подруга герцогини опровергла эту информацию и подчеркнула, что Кейт ненавидела эту теорию, которую озвучивало общество.

На самом деле Миддлтон с детства была копией отца и всегда хотела заботиться обо всех людях, поэтому нельзя утверждать, что Кейт якобы женилась "по расчету" с принцем Уильямом.

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