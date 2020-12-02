Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився спекотним фото з пустелі, на якому позує зі своєю дружиною Лілією

Як відомо, нещодавно сім'я танцюриста літала відпочивати в Дубай, де щосили насолоджувалася активним відпочинком, вивчаючи місцеве життя і природу. Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram яма показав атмосферне фото, зроблене в пустелі.

На знімку Влад і Лілія позують на тлі піщаних дюн. При цьому, хореограф одягнений в чорний жилет, накинутий на голе тіло і дозволяє йому продемонструвати свій оголений торс, а також прості джинси.

У свою чергу, Лілія сидить на писку в розкішному білому платті з довгою спідницею і чорним корсетом. Поділ наряду злегка задрався вгору, дозволивши красуні продемонструвати свої ідеальні ніжки.

"Скоро можна на гірки, але вже снігові...",- підписав фото Яма.

Шанувальники пари активно коментують фото.

"Звідки ж ви такі нереальні взялися то", "ви на Алладіна схожий тут!", "Алладін і Жасмин!", "Вау! Які шикарні ви!", "Дуже круто і красиво!", "Фото, яке наповнене ніжністю. Ви неймовірні", "красива пара!", "Чалми не вистачає, Схід!", "Джина нагадуєш", " дуже все гармонійно! І ви такі красиві. Як картина", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Ями повиляла стегнами поруч з красунею-подружкою: "Як вам такий варіант Снігуроньок?».

Як повідомляла Politeka, Влад Яма помріяв про здорову руку, засвітившись в одних плавках на відпочинку: "Ви тиснете на жалість?".

Також Politeka писала, що Яма не витримав конкуренції з лисою Нікітюк на «Танцях з зірками».