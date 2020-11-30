Знаменитый украинский танцор Влад Яма после финала «Танців з зірками» показал, как наслаждался отдыхом в Дубае со своей семьей

Как пишет Politeka.net, хореограф поделился новым постом в своем Инстаграм.

Как известно, не так давно, перед совместным выступлением на паркете с одной из конкурсанток Юлией Саниной, Яма летал отдыхать с женой Лилией и сыном Лео. Сразу после возвращения он травмировал руку во время танца.

Хореограф решил подробнее рассказать о своем путешествии.

«Нет, я не хвастаюсь здоровой рукой за день до травмы) Это наши первые попытки катания на падлборде. Сначала «отгребли» немного от берега. Потом, несмотря на небольшую волну, встать у меня получилось с первого раза. (Лиля боялась чуть больше, но тоже смогла!) Когда начал выделываться на камеру - мгновенно упал», - написал артист.

Он поделился соответствующим фото, на котором они с женой и сыном сидят на паблборде.

По словам танцора, на этом их приключения только начались: течение отнесло их в сторону другого отеля.

«А вот оттуда, уже сидя на коленях и с 20-килограммовым пассажиром грести было куда сложнее. Хотя физическая нагрузка, особенно в такой красоте, только в радость», - признался Яма.

Его поклонники комментируют пост артиста.

«Влад, слишком много о руке. Вы давите на жалость? Не пойму», «Эхх, мы на лодочке катались...», «Красивые и счастливые!», «Какая же позитивная у вас семья! Дай Бог счастья на долгие годы!», - пишут люди.

Напомним, суперфинал «Танців з зірками» удивил неожиданными поворотами: кто победил.

Как сообщала Politeka, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцях з зірками».

Также Politeka писала, что роскошная жена Влада Ямы из "Танців з зірками" впечатлила длиной ног.