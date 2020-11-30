Знаменитый украинский танцор Влад Яма после финала «Танців з зірками» показал, как наслаждался отдыхом в Дубае со своей семьей
Как пишет Politeka.net, хореограф поделился новым постом в своем Инстаграм.
Как известно, не так давно, перед совместным выступлением на паркете с одной из конкурсанток Юлией Саниной, Яма летал отдыхать с женой Лилией и сыном Лео. Сразу после возвращения он травмировал руку во время танца.
Хореограф решил подробнее рассказать о своем путешествии.
«Нет, я не хвастаюсь здоровой рукой за день до травмы) Это наши первые попытки катания на падлборде. Сначала «отгребли» немного от берега. Потом, несмотря на небольшую волну, встать у меня получилось с первого раза. (Лиля боялась чуть больше, но тоже смогла!) Когда начал выделываться на камеру - мгновенно упал», - написал артист.
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Он поделился соответствующим фото, на котором они с женой и сыном сидят на паблборде.
По словам танцора, на этом их приключения только начались: течение отнесло их в сторону другого отеля.
«А вот оттуда, уже сидя на коленях и с 20-килограммовым пассажиром грести было куда сложнее. Хотя физическая нагрузка, особенно в такой красоте, только в радость», - признался Яма.
Его поклонники комментируют пост артиста.
«Влад, слишком много о руке. Вы давите на жалость? Не пойму», «Эхх, мы на лодочке катались...», «Красивые и счастливые!», «Какая же позитивная у вас семья! Дай Бог счастья на долгие годы!», - пишут люди.
Напомним, суперфинал «Танців з зірками» удивил неожиданными поворотами: кто победил.
Как сообщала Politeka, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцях з зірками».
Также Politeka писала, что роскошная жена Влада Ямы из "Танців з зірками" впечатлила длиной ног.