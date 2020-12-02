Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился жарким фото из пустыни, на котором позирует со своей женой Лилией

Как известно, недавно семья танцора летала отдыхать в Дубай, где вовсю наслаждалась активным отдыхом, изучая местную жизнь и природу. Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Яма показал атмосферное фото, сделанное в пустыне.

На снимке Влад и Лилия позируют на фоне песчаных дюн. При этом, хореограф одет в черный жилет, накинутый на голое тело и позволяющий ему продемонстрировать свой обнаженный торс, а также простые джинсы.

В свою очередь, Лилия сидит на писке в роскошном белом платье с длинной юбкой и черным корсетом. Подол наряда слегка задрался вверх, позволив красотке продемонстрировать свои идеальные ножки.

«Скоро можно на горки, но уже снежные...», - подписал фото Яма.

Поклонники пары активно комментируют фото.

«Откуда ж вы такие нереальные взялись то», «Вы на Алладина похож здесь!», «Алладин и Жасмин!», «Вау! Какие шикарные Вы!», «Очень круто и красиво!», «Фото, которое наполнено нежностью. Вы невероятные», «Красивая пара!», «Чалмы не хватает, Восток!», «Джина напоминаешь», «Очень все гармонично! И вы такие красивые. Как картина», - пишут люди.

Напомним, жена Ямы повиляла бедрами рядом с красоткой-подружкой: «Как вам такой вариант снегурочек?».

Как сообщала Politeka, Влад Яма помечтал о здоровой руке, засветившись в одних плавках на отдыхе: «Вы давите на жалость?».

Также Politeka писала, что Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцях з зірками».