53-річна Памела Андерсон, незважаючи на вік, продовжує брати участь в жарких фотосесіях

Новим знімком легенда Playboy поділилася з фанатами у своєму особистому Instagram.

Так, фотосесія, судячи з кадрів, проходила на кухні-студії.

Спекотна Памела Андерсон для зйомки одягла стильний тренч, розкішну чорну спідницю, окуляри і туфлі на високих підборах.

Варто відзначити, що 53-річна зірка дивиться в сторону, а її тренч розстебнутий на одному з останніх гудзичків, завдяки чому у фотографа з'являється можливість захопитися пишним бюстом колишньої моделі.

Нове фото, зроблене в чорно-білому форматі, припало до душі шанувальникам і вони за дві години встигли поставити майже 12 тисяч лайків.

"Відмінний знімок. Подивіться, як красиво виглядає Памела Андерсон в нашій квартирі. Люблю все це!",- написав один з користувачів в окмментаріях під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Памела Андерсон спокусливо вляглася на ліжку і змусила чоловіків пускати слюні.

Нове фото зірка Playboy опублікувала в соцмережах.

На фотографії Андерсон позує в одному халаті, елегантно вмостившись на ліжку. При цьому з приводу зачіски знаменитість особливо не обтяжувалася, що додало фотографії природності.

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