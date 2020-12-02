53-летняя Памела Андерсон, несмотря на возраст, продолжает участвовать в жарких фотосессиях
Новым снимком легенда Playboy поделилась с фанатами в своем личном Instagram.
Так, фотосессия, судя по кадрам, проходила на кухне-студии.
Жаркая Памела Андерсон для съемки надела стильный тренч, роскошную черную юбку, очки и туфли на высоком каблуке.
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Стоит отметить, что 53-летняя звезда смотрит в сторону, а ее тренч расстегнут на одной из препоследних пугович, благодаря чему у фотографа появляется возможность восхититься пышным бюстом бывшей модели.
Новое фото, сделанно в черно-белом формате, пришлось по душе поклонникам и они за два часа успели поставить почти 12 тысяч лайков.
"Отличный снимок. Посмотрите, как красиво выглядит Памела Андерсон в нашей квартире. Люблю все это!", - написал один из пользователей в окмментариях под публикацией.
Ранее мы рассказывали, как Памела Андерсон соблазнительно улеглась на кровати и заставила мужчин пускать слюни.
Новое фото звезда Playboy опубликовала в соцсетях.
На фотографии Андерсон позирует в одном халате, элегантно умостившись на кровати. При этом по поводу прически знаменитость особенно не утруждалась, что придало фотографии естественности.
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