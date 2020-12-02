Популярна співачка Надія Мейхер взяла участь у сміливій фотосесії після "Танців з зірками"

Нові знімки екс-ВІА Гра опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

За її словами, вона взяла участь у фотосесії під назвою "Аркур. Натхнення", в якій також "засвітилися" ще 36 відомих українських жінок.

"Проект буде представлений у вигляді Фотокниги, яка буде видана в лютому 2021року... Ми з Ростиславом і його командою поексперементували з трьома образами...",- підписала Надія Мейхер публікацію у своєму мікроблозі.

На знімках можна побачити розкуту Надію Мейхер, яка заради спекотної фотосесії розстебнула гудзики на білій сорочці, зробивши акцент на пишному бюсті.

На двох інших знімках перед фанатами вже постала більш скромна екс-ВІА Гра, яка позувала в стильному пальто.

"Круто", "Красива жінка"," красива яка, цей ваш образ вогонь", " які шикарні фото!", "Ви мега красуня, милуюся", "Вау, просто прекрасна", "дуже ніжна", "неймовірна енергетика виходить від вас", " прекрасна жінка, мама. Блін просто Вогонь людина. Росла на ваших піснях. З усіх трьох найулюбленіша. Чесно зізнатися з дитинства мріяла вас побачити хоч оком", " Така красоточка. Надюша, ви для мене Відкриття року!!", "Захоплююся вами, креативна красуня", - завалили її шанувальники захопленими коментарями.

Раніше ми розповідали, що Надія Мейхер засвітилася на "Танцях з зірками" з сином, що подорослішав.

18-річний хлопець прийшов на ефір півфіналу шоу, щоб підтримати маму. Перед виступом зірки він поспілкувався з ведучими, зазначивши, що дуже переживає за матір.

Варто відзначити, що прихід Ігоря викликав справжнє здивування у ведучого шоу Юрія Горбунова.

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