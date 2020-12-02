Популярная певица Надежда Мейхер приняла участие в смелой фотосессии после "Танців з зірками"

Новые снимки экс-ВИА Гра опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

По ее словам, она приняла участие в фотосессии под названием "Аркур. Вдохновление", в которой также "засветились" еще 36 известных украинских женщин.

"Проект будет представлен в виде Фотокниги, которая будет издана в феврале 2021года... Мы с Ростиславом и его командой поэксперементировали с тремя образами...", - подписала Надежда Мейхер публикацию в своем микроблоге.

На снимках можно увидеть раскрепощенную Надежду Мейхер, которая ради жаркой фотосессии расстегнула пуговицы на белой рубашке, сделав акцент на пышном бюсте.

На двух других снимках перед фанатами уже предстала более скромная экс-ВИА Гра, которая позировала в стильном пальто.

"Круто", "Красивая женщина", "Красивая какая, этот ваш образ огонь", "Какие шикарные фото!", "Вы мега красотка, любуюсь", "Вау, просто прекрасная", "Очень нежная", "Невероятная энергетика исходит от вас", "Прекрасная женщина, мама. Блин просто огонь человек. Росла на ваших песнях. Из всех троих самая любимая. Честно признаться с детства мечтала Вас увидеть хоть глазком", "Такая красоточка. Надюша, вы для меня открытие года!!", "Восхищаюсь вами, креативная красотка", - завалили ее поклонники восторженными комментариями.

Ранее мы рассказывали, что Надежда Мейхер засветилась на "Танцях з зірками" с повзрослевшим сыном.

18-летний парень пришел на эфир полуфинала шоу, чтобы поддержать маму. Перед выступлением звезды он пообщался с ведущими, отметив, что очень переживает за мать.

Стоит отметить, что приход Игоря вызвал настоящее удивление у ведущего шоу Юрия Горбунова.

Напомним, что конфликт Мейхер и Димопулос: в Сети оказалась переписка экс-солисток "ВИА Гра"

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