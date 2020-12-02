"Как всегда было горячо и..."

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала, как проходит ее рабочий день

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, звезда Ольга Бузова в хорошем настроении поделилась с фанатами снимком, которое было сделано по завершению ток-шоу, в котором певица в качестве ведущей.

Эфир звезда проводила белой блузке с огромным декольте, а также сером костюме-двойке. Образ Бузова дополнила ярким макияжем и мини-косичками.

"Пчёлка на связи.. Уже отвела шоу, как всегда было горячо, и еду на лобное. Такое игривое сегодня настроение. Хочется улыбаться, радоваться жизни, всех любимых и родных обнять, тем, кто далеко набрать. И Вас я всех люблю, мои люди. Пусть скорее всё в мире стабилизируется. И мы с Вами начнём чаще встречаться", - подписала Ольга Бузова новый снимок в своем Instagram.

Поклонники восхитились новой публикацией певицы и акцентировали внимание на ее красоте.

"Крутяк", "Красотка", "Ольга, вы огонь", "Красотка, просто огонь", "Публичная личность называется", "Красивая такая с этими мини-косичками", "Даааа! Скорее пускай все все будет хорошо и солнечно, как у нас в Сочи", "Принцесса", "Нереально красивая", "Ты с каждым днём всё лучше и лучше , всё прекраснее и прекраснее", "Сладкая ты моя", - написали они под новым снимком звезды.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова засветилась в шапке-ушанке и варежках с белым мехом. При этом плечи певицы абсолютно голые. Некоторым пользователям Сети показалось, что певица слишком раздета, как для текущей поры года.

«С 1 днем зимы, мои хорошие . Я уже на съемках . А какие у вас планы на декабрь?», - написала артистка в своем Instagram, вызвав восторг у фанатов.

Напомним, что Бузова в синяках и с конским хвостом огорошила видом, редкое фото в платье

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