Певица Ксения Попова из нового состава группы "ВИА Гра" крупным планом сверкнула красотой с пикантного ракурса

Как пишет Politeka.net, звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, сделанное в киевской студии макияжа. Солистка популярной группы сделала селфи, сидя перед зеркалом, и показала результаты работы с мастером.

Визажист сделал Ксении Поповой яркий макияж с фиолетовыми тенями на веках, которые дополнил розовый блеск для губ и длинные ресницы. Изюминкой образа стали длинные волосы, красотка собрала их в хвост - продюсер Константин Меладзе наверняка оценит такое преображение. Напомним, до этого дня у Поповой волосы были значительно короче. На фото можно рассмотреть тонкий полосатый пиджак, который распахнулся на груди и сделал акцент на бюсте знаменитости.

Пользователи соцсети пришли в восторг от внешнего вида Ксении и поделились своими эмоциями в комментариях:

"О, эти голубые глаза"; "Вааааа... с длинными класс"; "Супер, красавица, прелесть!"; "с короткими Вам лучше! шикарно выглядите"; "Ксюша, ты такое солнышко 😻"; "Куколка ❤️"; "Ксюша!!! Улыбайся!!!💖💖💖💖"; "Не, ну невозможно быть такой красивой😍❤️"; "Ксюш, ну очень уж красивая 🔥"; "Хороша чертовка"; "С премьерой вашего клипа - Рикошет наши любимые красотки, он просто космос, образы просто волшебные, самый лучший состав за всю историю группы"; "кошечка".

Недавно продюсер Константин Меладзе перезапустил легендарную "ВИА Гру" с другим составом, в обновленную группу вошли Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая.

Напомним, блондинка-красотка из новой "ВИА Гры" пробудила взрослые мечты, прижавшись к мокрым подружкам: "Осталось 24 часа до...."

Как сообщала Politeka, украинская красотка из новой ВИА Гры показала себя и девочек в халатах и лифчиках.

Также Politeka писала, что раздетые девицы из нового состава жестко осрамились с первым клипом: "Почему так вяло, где ВИА Гра?".