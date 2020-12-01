В сети продолжают бурно обсуждать новый состав ВИА Гры и первые успехи девушек

Не так давно продюсер Константин Меладзе решил перезапустить легендарную женскую группу с новым составом, в который вошли Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая. Поклонники изначально отнеслись к этой затее довольно неоднозначно. Как сообщает Politeka.net, Меладзе поделился в своем Инстаграм фото девушек и рассказал об их первом совместном успехе.

Так, клип ВИА Гры на песню «Рикошет» набрал первые два миллиона просмотров.

По этому случаю Меладзе показал певиц в их костюмах из клипа. На девушках коротенькие шортики, больше напоминающие трусы, майки и укороченные куртки. Девушки стараются уверенно позировать на камеру с дерзкими выражениями лица.

Впрочем, не всем нравится такая ВИА Гра. Так, в комментариях многие выражают недовольство новым составом группы.

«Виагра уже не та», «Сильный голос у тёмненькой. Но это не ВИА ГРА уже, они скорее на Фабрику похожи. Для такой легендарной группы девушки должны быть сексуальными и красивыми : как Надежда Мейхер, Анна Седакова, Вера Брежнева», «Простите меня фанаты, но это не Виа Гра ... Только если Ульяна и все», «Блондинку точно меняйте безлика, асексуально», «Чёрная, со своей манерой пения, вообще не понятно, что поёт», «просроченная Виагра для безнадежных.... лучше бы прикрыть этот проект ВИАГРА», «Впервые вижу такой простенький состав «виагры» породы увы нет ни у кого…секса нет», - пишут люди.

Напомним, блондинка-красотка из новой ВИА Гры в микрошортах показала, чем сразила Меладзе.

Как сообщала Politeka, украинская красотка из новой ВИА Гры показала себя и девочек в халатах и лифчиках.

Также Politeka писала, что раздетые девицы из нового состава жестко осрамились с первым клипом: "Почему так вяло, где ВИА Гра?".