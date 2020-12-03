Девушки из нового состава популярной группы «ВИА Гра» показали свои самые жаркие образы на данный момент

Продюсер Константин Меладзе недавно решил перезапустить культовую группу с новым составом девушек. Пока они успели выпустить только один клип и сняться в нескольких фотосессиях, однако у них уже набралась серия соблазнительных образов. Соответствующими снимками в Инстаграм поделились солистки группы Ульяна Синецкая и Ксения Попова, пишет Politeka.net.

Так, на фото девушки предстают в джинсах и белых приталенных блузах наподобие корсетов с открытыми плечами и креативной драпировкой.

Вторым образом красоток стали черные боди, высокие сапоги и плащики, которые они кокетливо приоткрыли, заинтриговав зрителей.

Певицы томно позируют в дерзких нарядах, прижимаясь друг к другу.

Поклонники бурно комментируют снимки исполнительниц.

«Симпотяжки», «Красавицы девушки!) Сексуальные и Талантливые», «Какие вы все красивые и фигуристые! Великолепные девушки! Глаз не оторвать!», «Огонь девченки», «не могу сердцеедки», «Какие шикарные девушки», «Какие кошечки, прям обожаю», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Меладзе показал певиц в их костюмах из клипа. На девушках коротенькие шортики, больше напоминающие трусы, майки и укороченные куртки. Девушки стараются уверенно позировать на камеру с дерзкими выражениями лица.

Напомним, Меладзе похвастался своими девочками в шортиках и опозорился: "Просроченная ВИА Гра для безнадежных".

Как сообщала Politeka, украинская красотка из новой "ВИА Гры" ошеломила преображением, Меладзе будет в восторге.

Также Politeka писала, что молоденькие красотки из новой ВИА Гры "сообразили на троих" в машине, вид впечатляет.