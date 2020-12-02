Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко здивувала новим образом

Свіже фото зірки з'явилася в Instagram-акаунті, який присвячений популярному серіалу.

Так, відома актриса Тетяна Кравченко постала перед фанатами в новому образі: в окулярах і кашкетом, який користується популярністю серед чоловіків-таксистів.

"Прекрасна Тетяна Кравченко", - йдеться у підписі до знімка, на якому зірка серіалу "Свати" щиро посміхається.

Нова публікація у фан-акаунті припала до душі шанувальникам, через що вони засипали Валюху зі "Сватів" втішними коментарями і лайками.

"У Сватах все господарство тримається на Валюсі. Невтомна трудівниця: і котлетки посмажить, і квитки випере, причому кілька разів. Обожнюємо вас. Ваша героїня прекрасна жінка, кохана і шановна!", "Прекрасна, талановита, обожнюю цю чудову актрису. Здоров'я, бажаю багато ролей"," незвичайна, талановита, обожнювана", " красуня. Народна сама. Валюха"," розумничка, вогонь"," Валюха, як я тебе люблю", "Очманіла актриса, без неї я не можу уявити Свати. Здоров'я і благополуччя Валюхе", "ви сама класна актриса, здоров'я вам і довгих років", - написали вони під знімком актриси.

Раніше ми розповідали, що Тетяна Кравченко зі "Сватів" викликала фурор катанням на лижах.

На знімку Тетяна Кравченко в спортивному костюмі і на лижах позує на тлі снігового лісу. Образ зірка доповнила шапкою з "бубоном" і в'язаним шарфом.

"Новий рік не за горами, будемо ялинку наряджати", - підписали фото з "Валюхою" в соцмережах.

Нагадавши, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.