Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко удивила новым образом

Свежее фото звезды появилась в Instagram-аккаунте, который посвящен популярному сериалу.

Так, известная актриса Татьяна Кравченко предстала перед фанатами в новом образе: в очках и фуражкой, которая пользуется популярностью среди мужчин-таксистов.

"Прекрасная Татьяна Кравченко", - говорится в подписи к снимку, на котором звезда сериала "Сваты" искренне улыбается.

Новая публикация в фан-аккаунте пришлась по душе поклонникам, из-за чего они засыпали Валюху из "Сватов" лестными комментариями и лайками.

"В Сватах все хозяйство держится на Валюхе. Неутомимая труженица: и котлетки пожарит, и билеты постирает, причем несколько раз. Обожаем вас. Ваша героиня прекрасная женщина, любимая и уважаемая!", "Прекрасная, талантливая, обожаю эту замечательную актрису. Здоровья, желаю много ролей", "Необыкновенная, талантливая, обожаемая", "Красавица. Народная самая. Валюха", "Умничка, огонь", "Валюха, как я тебя люблю", "Обалденная актриса, без неё я не могу представить Сваты. Здоровья и благополучия Валюхе", "Вы самая классная актриса, здоровья вам и долгих лет", - написали они под снимком актрисы.

Ранее мы рассказывали, что Татьяна Кравченко из "Сватов" произвела фурор катанием на лыжах.

На снимке Татьяна Кравченко в спортивном костюме и на лыжах позирует на фоне снежного леса. Образ звезда дополнила шапкой с "бубоном" и вязаным шарфом.

"Новый год не за горами, будем ёлку наряжать", - подписали фото с "Валюхой" в соцсетях.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.