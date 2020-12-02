19-летняя украинка из нового состава ВИА Гры София Тарасова показала фигуру в купальнике и поделилась своими размышлениями

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм.

Так, певица призналась, что ей гораздо проще выражать свои мысли в тексте, чем во время разговора или по телефону.

«Раньше я вообще терпеть ненавидела звонить кому-либо. А зачем? Я куда более понятно объясню, чего хочу/прошу/требую или же донесу всю свою искренность обычными печатными буквами. я бы даже, сказала, что умею передавать тепло, сквозь письменный алфавит», - рассказала София.

Этот пост она сопроводила своими фотографиями с летнего отдыха. На них девушка загорает на фоне природы в белом купальнике-бикини. Девушка лежит на животе, демонстрируя на камеру свою пятую точку.

«И плевать я хотела на то, кто что думает по поводу заумных текстов + фотографии в купальнике. Пишу, что думаю, где хочу, как хочу, и кому хочу», - добавила юная певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Вот это ноги», «барби!», «Богиня», «Какие сосиски аппетитные», «Ах эти ноги, сведут с ума любого», - пишут люди в комментариях.

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