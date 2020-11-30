Украинка из нового состава ВИА Гры София Тарасова показала соблазнительные кадры с бэкстейджа съемок их нового клипа

Певица поделилась фото и видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net .

На кадрах Тарасову, а также ее одногруппниц Ульяну Синецкую и Ксению Попову можно увидеть в их соблазнительных образах из клипа.

Девушки позируют в томных позах и откровенных нарядах. На разных кадрах они появляются в майках, лифчиках, коротких шортиках на завязках и с битами в руках. Также на некоторых кадрах девушки предстают в одних халатах.

«Главное - это рост. Не забываем об этом и двигаемся в направлении вечного совершенствования. себя, музыки и визуализации», - написала Тарасова.

Поклонники девушек тут же отреагировали на ее пост.

«Ждем клип, будет горячо», «Великолепна», «Красотки», «а мы вас любим и поддерживаем на этом пути», «Какие же вы красотки», «Ты молодец Соня. Очень рада за тебя!!», «Сонечка, ты такая умница, восхищаюсь тобой», - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Константин Меладзе в новом клипе, вероятно, решил сделать акцент на красоте молодых девушек, но сама задумка клипа понравилась не всем фанатам ВИА Гры.

Поклонники завалили видео на Youtube гневными комментариями и недоумевают, зачем Меладзе заставил новых девушек из группы играть в бейсбол. Но были и такие комментаторы, которым понравилась очередная работа продюсера.

Напомним, блондинка-красотка из новой "ВИА Гры" пробудила взрослые мечты, прижавшись к мокрым подружкам.

Как сообщала Politeka, раздетые девицы из нового состава ВИА Гры жестко осрамились с первым клипом.

Также Politeka писала, что жаркие красотки из новой «ВИА Гры» заставили трепетать, засветив лишнее в тесных нарядах.