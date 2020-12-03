Такого курсу валют українці давно не бачили

Свіжий курс був опублікований на офіційному портал Національного банку.

Так, після затяжного падіння Українська гривня серйозно зміцнилася по відношенню до долара.

На 3 грудня Національний банк вирішив знизити курс долара до гривні відразу на 12 копійок до позначки в 28,32 грн/$.

Курс долара в покупці також обвалився, але вже на 21 копійку - до 28,3 грн/$.

Що стосується євро, то його курс знову виріс до максимуму майже за три роки. Його Національний банк підвищив відразу на 10 копійок.

Таким чином, Національний банк на сьогодні, 3 грудня, встановив наступний курс валют:

$100 - 2843,67 гривень (-0,1216 грн).

100 євро - 3431,16 гривень (+0,1003 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу по відношенню до гривні впав відразу на 21 копійку – до 28,32 грн/$, курс в покупці також впав на 21 копійку – до 28,30 гривень/$. Курс євро в продажу не змінився в порівнянні з попереднім днем – 34,21 гривень за євро.

Раніше ми попереджали про можливий обвал курсу долара до 32 грн.

Як попереджають аналітики, таке падіння може статися через нерезидентів, які вийдуть на ринок з метою купівлі валюти.

"Падіння попиту з боку імпортерів дозволить уникнути катастрофічних наслідків для курсу гривні, але в моменті ми можемо побачити курс вище 32 гривень за долар...",- попередив експерт Андрій Гойлов, розповідаючи про можливе повторення антирекорду курсу долара, зафіксованого в 2015 році.

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