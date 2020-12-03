Антициклон кардинально змінить погоду в Україні

Про це пише Укргідрометеоцентр.

Як стверджують синоптики, рекордне потепління навідається в Україну разом з антициклоном.

Сьогодні, 3 грудня, в більшості регіонів буде хмарно і волого, але пощастить не усім.

На північному сході України можливий мокрий сніг, а саме в Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Вдень стовпчики термометрів, в середньому, піднімуться до позначки в +4 градуси, а вночі максимум очікується до -6 (Донецька, Луганська, Чернівецька області).

Але будуть і такі регіони, яким пощастить з теплою погодою. Так, у Криму та в Закарпатській області вдень очікується від +8 до +11 градусів.

Раніше повідомлялося, що середня температура в цьому місяці прогнозується в межах від -3 морозу до + 2 градусів тепла (в Криму до +4° тепла).

Синоптики попереджають,що це приблизно на 1-1, 5 градусів вище середніх багаторічних значень грудневої температури в Україні.

Тому нинішня зима буде такою ж аномально теплою, як і минула.

Нагадавши, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".