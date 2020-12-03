Антициклон кардинально изменит погоду в Украине

Об этом пишет Укргидрометеоцентр.

Как утверждают синоптики, рекордное потепление наведается в Украину вместе с антициклоном.

Сегодня, 3 декабря, в большинстве регионов будет облачно и влажно, но повезет не всем.

На северо-востоке Украины возможен мокрый снег, а именно в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Днем столбики термометров, в среднем, поднимутся до отметки в +4 градуса, а ночью максимум ожидается до -6 (Донецкая, Луганская, Черновицкая области).

Но будут и такие регионы, которым повезет с теплой погодой. Так, в Крыму и в Закарпатской области днем ожидается от +8 до +11 градусов.

Ранее сообщалось, что средняя температура в этом месяце прогнозируется в пределах от -3 мороза до +2 градусов тепла (в Крыму до +4° тепла).

Синоптики предупреждают, что это примерно на 1−1,5 градусов выше средних многолетних значений декабрьской температуры в Украине.

Поэтому нынешняя зима будет такой же аномально теплой, как и прошлая.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".