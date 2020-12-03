Популярна співачка Ані Лорак показала шикарний образ в костюмі "під шкіру"

Зірка українського походження, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася новими знімками в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Лорак показала два своїх нових образи. У першому вона позує в білосніжному комбінезоні, що нагадує матеріал "під шкіру". Головними акцентами вбрання стали сталевий пояс і глибоке декольте, яке дозволило співачці подражнити глядачів своїм пишним бюстом.

За головою у співачки можна помітити диско-куля, обліски від якого підсвічують кімнату. Такий образ зірки явно припав би до душі Сергію Лазарєву, з яким їй приписують таємний роман.

Ще на одному знімку Лорак позує в чорному костюмі з коротким топом, який також вигідно підкреслює її фігуру.

Варто відзначити, що на всіх недавніх фотографіях губи співачки виглядають неприродно великими. Шанувальники говорять про те, що вона могла збільшити їх за допомогою косметичних втручань.

Раніше ми писали, що в Instagram Ані опублікувала кадри зі святкування Дня народження 9-річної дочки Кіркорова Алли-Вікторії.

"Чудовий, добрий, казковий вечір! Спасибі, папа Філіп. З іменинницею!",- написала Лорак.

На фотографіях, які показала в мережі Лорак, відображені також Філіп Кіркоров і Сергій Лазарєв з дітьми. Шанувальники прийшли в захват від цих фото.

Нагадаємо, Кіркоров не стримався і пристрасно притиснув Лорак у всіх на виду: "у нашої Діви така...».

Як повідомляла Politeka, дочка Ані Лорак розтанула від поцілунку "коханця" мами, кадри сімейної ідилії: "Діва і красень".

Також Politeka писала, що Лорак не стримала емоцій, опинившись поруч з Лазарєвим: "знову разом!».