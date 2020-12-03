Популярная певица Ани Лорак показала шикарный образ в костюме «под кожу»

Звезда украинского происхождения, которая уже давно живет и работает в России, поделилась новыми снимками в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Лорак показала два своих новых образа. В первом она позирует в белоснежном комбинезоне, напоминающим материал «под кожу». Главными акцентами наряда стали стальной пояс и глубокое декольте, которое позволило певице подразнить зрителей своим пышным бюстом.

За головой у певицы можно заметить диско-шар, облески от которого подсвечивают комнату. Такой образ звезды явно пришелся бы по душе Сергею Лазареву, с которым ей приписывают тайный роман.

Еще на одним снимке Лорак позирует в черном костюме с коротким топом, который также выгодно подчеркивает ее фигуру.

Стоит отметить, что на всех недавних фотографиях губы певицы выглядят неестественно большими. Поклонники говорят о том, что она могла увеличить их при помощи косметических вмешательств.

Ранее мы писали, что в Инстаграм Ани опубликовала кадры с празднования Дня рождения 9-летней дочки Киркорова Аллы-Виктории.

«Замечательный, добрый, сказочный вечер! Спасибо, папа Филипп. С именинницей!», - написала Лорак.

На фотографиях, которые показала в Сети Лорак, запечатлены также Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с детьми. Поклонники пришли в восторг от этих фото.

Напомним, Киркоров не сдержался и страстно прижал Лорак у всех на виду: «У нашей Дивы такая...».

Как сообщала Politeka, дочь Ани Лорак растаяла от поцелуя "любовника" мамы, кадры семейной идиллии: "Дива и красавчик".

Также Politeka писала, что Лорак не сдержала эмоций, оказавшись рядом с Лазаревым: «Снова вместе!».