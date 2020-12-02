Відома українська співачка, яка вже довгий час живе в РФ, Світлана Лобода поділилась світлиною з літака

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лободи у соцмережі.

Так, на нових світлинах співачка загадково дивиться на камеру, демонструючи елегантний стиль.

"У моїх нескінченних подорожах затишок і тепло мені дарують улюблені в'язані теплі речі", - написала вона.

На фотографіях можна побачити зірку в стилі "тотал блек" - на ній чорна кофтинка, височенні чорні ботфорди та колготки в сіточку.

Для манікюру співачка обрала яскравий червоний колір, що чудово поєднується з чорним вбранням. Також на пальцях артистки можна побачити безліч золотих каблучок.

У коментарях фоловери співачки зазначили, що дуже скучили за нею, і що з нетерпінням чекають на новий трек.

"Гарна завжди", "Це ваш особистий літачок?", "Супер красуня, я тебе дуже сильно люблю", "Світлана Сергіївна, ми дуже чекаємо на новий трек", "Вам дуже личить такий елегантний стиль", "Куди летимо, Свєта?", "Манік - топ", "Буває", "Гарна", "Неймовірна красуня", "Не сумуйте", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що соковита Лобода в пікантному комбінезоні змусила говорити про себе:"Ногам немає кінця і краю".

Як повідомляла Politeka, Лобода вся в білому показала своїх красунь-дочок, які підросли:"по обличчю Євочки видно, що...".

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