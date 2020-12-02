Известная украинская модель Алена Омович огорошила изменениями во внешности
Новые фото "украинская Кардашьян" опубликовала в своем личном Instagram.
Так, пышногрудая Алена Омович похвасталась перед поклонниками новой прической.
Для жарких кадров известная модель надела белый топ, который лишний раз подчеркивает ее пышный бюст, а также спортивные штаны такого же цвета.
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Что касается новой прически, то Алена Омович решила сплести большую косичку из своих длинных и роскошных волос.
"New mе. Мне идёт новая причёска? Ну и как обычно выбираем лучшее фото: 1 или 2?", - говорится в подписи к публикации.
Поклонникам пришлось по душе преображение популярной модели и они засыпали Алену Омович лестными комментариями.
"Очень красива", "Люблю тебя", "Вот наконец-то длинные косички, помнишь недавно я рисовал тебя длинные косички", "Прям вау", "Красивая везде и всегда,но очень худенькая. Больше не надо", "Ты теперь на Жасмин похожа из Алладина", "Волосы бомба", "Хорошая идея", "Как Анджелина Джоли", "Вау, вау, что за потрясная Бэйб?", - написали они под публикацией.
До этого мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в зеркале во всей крас.
Звезда побаловала поклонников обжигающим снимком с белом топике без белья. Звезда показала совершенные формы шестого размера, приподняв тесную одежду.
Напомним, украинская Кардашьян задрала ножку в ресторане, засветив самое вкусное блюдо
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян не удержала огромный бюст в белом мини-топе
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян вывалила бюст шестого размера, лежа на больничной койке