Знаменита українська ведуча Леся Нікітюк налякала зміненим кольором обличчя

Зірка поділилася новим кумедним постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Леся любить жартувати і не соромиться сміятися над собою. На цей раз ведуча вирішила висміяти один з популярних б'юті-трендів-збільшення губ. Ведуча зробила колаж з чотирьох своїх фотографій, на кожній з яких темно-бордова помада нанесена на її губи все в більшому і більшому об'ємі.

На останньому фото Леся постає з повністю бордовим обличчям, обмазаним помадою.

"Еволюція губ!! Відзначай подругу", - написала ведуча в підписі до посту.

Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.

"Трохи вийшла за контур", "як актуально це точно. Чому всі так хочуть бути схожими один на одного", "Моя доця так фарбується", "Леся - ти Богиня", "Картина називається "захопилася", "Джокер в цьому вже давно еволюціонував", "Леся чудова жінка як завжди в своєму репертуарі смажить", - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше Влад Яма поділився курйозним фото з "Танців з зірками", на якому судді позують із запрошеною зіркою Лесею Нікітюк. Для своєї появи на шоу ведуча вибрала божевільний образ «чорного лебедя» і постала в костюмі Лисої балерини.

На фото Григорій Чапкіс і Катерина Кухар позують поруч з нею з посмішками на обличчях, а ось Яма не може втриматися від того, щоб не покоситися на ведучу.

"Леся, ти як? Трохи відросло вже?",- поцікавився танцюрист.

Нагадаємо, Яма не витримав конкуренції з лисою Нікітюк на «Танцях з зірками».

Як повідомляла Politeka, Кароль, Нікітюк, Полякова та інші апетитні блондинки показали палкі образи.

Також Politeka писала, що невгамовна Леся Нікітюк після облисіння на "Танцях з зірками" постала в новому образі.