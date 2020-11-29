Популярные артистки привыкли будоражить публику новыми образами, однако некоторые знаменитости никогда, несмотря на смены стиля, не меняют прически

Представляем вашему вниманию топ-фото звезд, которые привыкли поражать аудиторию и при этом никогда не меняют цвет волос. Соблазнительные блондинки благодаря светлому оттенку могут удивить каждого. Какие образы звезд показывают, как кипят срасти на сцене и съемках, читайте в материале politeka.net.

На своей странице в Instagram Ирина Билык частенько радует поклонников фотографиями в невероятно стильных и ультрасовременных нарядах, которые вызывают большой восторг и всегда сопровождаются массой комментариев в Сети. А вот смены прически артистки не всегда выходят удачными, ведь из-за постоянных укладок, любви к завивкам и постоянной покраске в светлый оттенок локоны значительно подпортились. Впрочем, стилисты певицы с этой проблемой успешно справляются.

Роскошные волосы Тины Кароль не дают покоя большому количеству украинок, которые мечтают о таком же оттенке. Каждый раз Тина будоражит разными оттенками блонда, при этом ее секрет прост, что колорист звезды смешивает несколько оттенков медового или медного и равномерно наносит их на пряди. Теплые оттенки на волосах отлично контрастируют с кожей певицы, из-за чего кажутся еще более яркими.

А вот Оля Полякова много раз рассказывала в Инстаграм, что очень благодарна за свои шикарные волосы аспирину и майонезу. Аспирин она добавляет в шампунь перед мытьем, а из майонеза, но только натурального, делает 2 раза в неделю маску. И результат, действительно, хорош, если звезда действительно делает подобную маску. В своем влоге Оля также показывала, как красит волосы и укладывает их дома.

Светлана Лобода гордая обладательница густых и блестящих локонов средней длинны, которые имеют прямую структуру и которой легко придать желаемую форму. От природы темно-каштановые пряди окрашивает в платиновый блонд, а также иногда делает пряди золотистыми или более светлыми с теплыми нотками. Певица также выбирает удлиненные варианты стрижек, неизменной деталью являются крупные фактурные завитки.

Волосы телеведущей Ольги Фреймут пока что не знали других оттенков, помимо блонда, зато прически могут быть самые разные. Звезда, как отмечала сама ранее, очень чувствительная к вопросам стиля. А поскольку другие оттенки ей просто не идут, она старается лишь менять стрижки и делать разные укладки, обновляя цвет от светло-золотого до платинового блонда.

В одном из интервью звезда рассказала, что ее волосы очень страдают от работы – они ломаются, летят, как желтые листья осени.

«Но я в них много вкладываю. Прежде всего, втираю американские ампулы – 3 месяца одни, потом через месяц другие, для корней. Я наношу кокосовое масло, только когда нахожусь на море и знаю, что по приезду меня все равно будет ждать свежее окрашивание. Тем не менее, того же кокосового масла у меня 12 банок, привезенных из разных островов — первого отжима, второго отжима, классическое, с добавками», - рассказывает Леся.

Напомним, истерзанная Леся Никитюк потрясла кадрами после "Танцев со звездами": "даже Влад Яма позавидовал".

Как сообщала Politeka, облысевшая "королева ламината" Никитюк рассказала, что с ней произошло: "Леся, где косы?", как она выглядит сейчас.

Также Politeka писала, что опухшая Леся Никитюк озадачила переменами во внешности, Астафьева вскрикнула.