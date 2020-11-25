Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым стильным осенним луком
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Никитюк в соцсети.
Так, в своем аккаунте телеведущая опубликовала подборку фото, на которых она позирует в стильном наряде и призывает наслаждаться последними деньками в преддверии введения локдауна.
"Что ж, скоро локдаун... А пока красиво наряжаемся и гуляем по свежему воздуху", - так она подписала свои свежие фото.
На Никитюк - модные массивные ботинки мятного цвета, длинная бежевая юбка, а также легкий искусственный полушубок. В руках она держит маленькую сумочку белого цвета.
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Новый образ Леси Никитюк очень пришелся по душе ее фолловерам, и они не сдерживали восторга от телеведущей.
"Как всегда на высоте", "Какая ты красивая", "Красавица", "Я вышла на Пикадилли..." - пишут в комментариях.
Впрочем, нашлись и те, кто не упустил возможности "уколоть" Никитюк - в частности, за использование русского языка.
"Украинский забыла? Ивановна", "И не лысая уже", - пишут подписчики.
Также многие акцентировали внимание на заявлении Никитюк о локдауне, который скоро введут, и спрашивали, известна ли точная дата.
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