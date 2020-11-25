Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым стильным осенним луком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Никитюк в соцсети.

Так, в своем аккаунте телеведущая опубликовала подборку фото, на которых она позирует в стильном наряде и призывает наслаждаться последними деньками в преддверии введения локдауна.

"Что ж, скоро локдаун... А пока красиво наряжаемся и гуляем по свежему воздуху", - так она подписала свои свежие фото.

На Никитюк - модные массивные ботинки мятного цвета, длинная бежевая юбка, а также легкий искусственный полушубок. В руках она держит маленькую сумочку белого цвета.

Новый образ Леси Никитюк очень пришелся по душе ее фолловерам, и они не сдерживали восторга от телеведущей.

"Как всегда на высоте", "Какая ты красивая", "Красавица", "Я вышла на Пикадилли..." - пишут в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто не упустил возможности "уколоть" Никитюк - в частности, за использование русского языка.

"Украинский забыла? Ивановна", "И не лысая уже", - пишут подписчики.

Также многие акцентировали внимание на заявлении Никитюк о локдауне, который скоро введут, и спрашивали, известна ли точная дата.

Напомним, истерзанная Леся Никитюк потрясла кадрами после "Танцев со звездами": "даже Влад Яма позавидовал".

Как сообщала Politeka, облысевшая "королева ламината" Никитюк рассказала, что с ней произошло: "Леся, где косы?", как она выглядит сейчас.

Также Politeka писала, что опухшая Леся Никитюк озадачила переменами во внешности, Астафьева вскрикнула.