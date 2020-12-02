Знаменитая украинская ведущая Леся Никитюк напугала изменившимся цветом лица
Звезда поделилась новым забавным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, Леся любит шутить и не стесняется смеяться над собой. На этот раз ведущая решила высмеять один из популярных бьюти-трендов – увеличение губ. Ведущая сделала коллаж из четырех своих фотографий, на каждой из которых темно-бордовая помада нанесена на ее губы все в большем и большем объеме.
На последнем фото Леся предстает с полностью бордовым лицом, обмазанным помадой.
«Эволюция губ!! Отмечай подругу», - написала ведущая в подписи к посту.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.
«Немного вышла за контур», «Как актуально это точно. Почему все так хотят быть похожими друг на друга», «Моя доця так красится», «Леся - ты Богиня», «Картина называется "Увлеклась"», «Джокер в этом уже давно эволюционировал», «Леся чудесная женщина как всегда в своем репертуаре жарит», - пишут люди.
Напомним, ранее Влад Яма поделился курьезным фото с «Танців з зірками», на котором судьи позируют с приглашенной звездой Лесей Никитюк. Для своего появления на шоу ведущая выбрала безумный образ «черного лебедя» и предстала в костюме лысой балерины.
На фото Григорий Чапкис и Екатерина Кухар позируют рядом с ней с улыбками на лицах, а вот Яма не может удержаться от того, чтобы не покоситься на ведущую.
«Леся, ты как? Немного отросло уже?», - поинтересовался танцор.
Напомним, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцях з зірками».
Как сообщала Politeka, Кароль, Никитюк, Полякова и другие аппетитные блондинки показали жаркие образы.
Также Politeka писала, что неугомонная Леся Никитюк после облысения на "Танцях з зірками" предстала в новом образе.