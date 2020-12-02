Відома російська телеведуча Ксенія Собчак похвалилася гарною новиною про своє здоров'я

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Собчак у соцмережі.

Так, російська телеведуча розповіла, що аналізи підтвердили наявність у неї антитіл.

"У мене антитіла! Я заслужила на свята! Але, в цьому році буде менше вечірок, корпоративів, різдвяний суаре, і від цього кожен момент, коли доречно вбратися - на вагу золота!" - розповіла вона.

На фото знаменитість позує у розкішній довгій сріблястій сукні, поверх якої накинутий піджак.

В коментарях користувачі оцінили образ Ксенії, однак багато хто зазначив, що пишатись наявністю антитіл - доволі дивно.

"Розкішно! Дуже личить!", "Дуже гарна сукня", "Просто красуня!", "Шкарна!", "Антитіла - знайшли чим пишатись!", "Все-таки перехворіли", "Саме в таких кольорах треба зустрічати 2021 рік", "Дуже гарно", "Я іду, у меня в очах весна, я іду, у мене антитіла", "Неймовірна", "Богиня", "А де взяла? Я теж хочу антитіла", "Шикарно виглядаєте", "Супер-наряд! Прямо чітко для власників архетипу Імператриця в психологічному портреті", "Говорять, що антитіл вистачає на 4 місяці", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою.

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