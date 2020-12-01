Экс-жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз дала откровенное интервью

Актриса рассказала, что ее единственная дочь, десятилетняя Анна, часто гостит в новом доме папы. Девочка нашла общий язык с мачехой Ксенией Собчак, пишет Psychologies.

"Аня часто остается у них в доме и даже живет там иногда", – сказала Дарья Мороз. Пару раз в год Богомолов и Собчак увозят девочку на отдых.

Мороз объяснила дочери, что у той всегда будут любящие мама и папа, малышке не придется выбирать кого-либо из родителей.

"Главное, чтобы все жили дружно. Аня это поняла, она умница", – уверена Дарьям Мороз.

Также актриса призналась, что не держит зла на нынешнюю супругу бывшего мужа. Дарья призналась, что благодарна ей за теплое отношение к дочке.

«…я очень благодарна Ксении за то, что она так дружелюбно приняла Аню. Ведь могло быть по-всякому», — поделилась актриса.

Напомним, Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись 18августа 2018 года. А 13 сентября 2019 года он женился на Ксении Собчак, хотя их отношения начались еще в 2018 году.

У Ксении Собчак есть сын Платон, которого она родила в 2016 году в браке с Максимом Виторганом.

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